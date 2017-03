McDonald's e KFC de Hong Kong tiram carne brasileira do menu

Nova baixa

Uma semana após a Polícia Federal (PF) deflagrar a Operação Carne Fraca, o setor sofreu um novo impacto nesta sexta-feira. Além do anúncio sobre a retirada de toda a carne supostamente adulterada nos mercados de Hong Kong, as redes McDonald's e KFC no país asiático anunciaram que não vão utilizar em seus cardápios os produtos importados do Brasil.



Conforme o jornal O Globo, a medida das gigantes de fast-food procura tranquilizar o público. O McDonald's informou que retirou a opção "BBQ McWings" — asas de galinha grelhadas — dos restaurantes em Hong Kong. A decisão foi tomada de forma preventiva, já que alguns lotes de carne podem ter sido importados do Brasil.



A assessoria de comunicação da rede de fast-food afirmou ainda que o frango grelhado e o McChicken, que seguem sendo oferecidos nos cardápios das mais de 240 lojas do Mc Donald's em Hong Kong, são produzidos com animais provenientes da China.

Por meio de nota, a empresa também garantiu que não há qualquer alimento em seus restaurantes que tenha sido comprado dos 21 frigoríficos sob suspeita na Carne Fraca.

Hong Kong retira carne brasileira do mercado



Hong Kong anunciou, nesta sexta-feira, que vai retirar do mercado a carne brasileira supostamente adulterada e procedente dos 21 estabelecimentos investigados na operação Carne Fraca.

A cidade, um dos maiores mercados para a carne brasileira, já havia proibido no início da semana as importações de carne do Brasil, assim como a China continental.

As autoridades afirmam que as exportações caíram de 63 milhões de dólares diários a apenas 74 mil dólares.