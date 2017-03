Mercado eleva previsões para crescimento do PIB em 2017 e 2018

Cenário econômico

Economistas e instituições financeiras consultados pelo relatório Focus, divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, voltaram a apostar na retomada da economia em 2017 e 2018. A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano subiu de 0,48% para 0,49%, conforme a publicação. Há quatro semanas, a estimativa também era de 0,49%.

Em relação a 2018, o mercado elevou a projeção para a atividade econômica pela segunda semana consecutiva. Agora, a expectativa é de que o PIB alcance 2,39% no próximo ano, contra 2,37% do cenário anterior. Há um mês, a aposta era de crescimento de 2,25%.

Inflação, dólar e Selic têm previsões estáveis

As previsões para a inflação foram mantidas em 4,36%, neste ano, e 4,5%, em 2018. Há quatro semanas, as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) estavam em 4,64% e 4,5%, respectivamente.

O mercado também manteve os cenários previstos para a taxa básica de juros, apesar do anúncio da redução da Selic para 12,25% ao ano (a.a.), duas semanas atrás. Em 2017, a taxa deve baixar a 9,25% a.a., 0,25 ponto percentual a menos que o previsto há um mês. Para 2018, a Selic deve ficar ainda mais baixa, em 9% a.a., mesmo projeção divulgada há quatro semanas.

O câmbio também não foi alterado no relatório Focus desta segunda-feira. De acordo com os economistas e as instituições financeiras consultados, o dólar deverá estar cotado em R$ 3,30 ao final deste ano. Para o fim de 2018, a expectativa é de que a moeda norte-americana esteja mais valorizada, a R$ 3,40.