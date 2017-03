Mercado reduz estimativa de inflação de 4,43% para 4,36%

Relatório Focus

Os economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir suas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano. O Relatório de Mercado Focus, divulgado no início da tarde desta quarta-feira, mostra que a mediana para o IPCA — o indicador oficial de inflação — em 2017 foi de 4,43% para 4,36%. Há um mês, estava em 4,70%. Já a projeção para o IPCA de 2018 permaneceu em 4,50%, mesmo patamar de quatro semanas atrás.

Na prática, as projeções de mercado divulgadas nesta quarta no Focus indicam que a expectativa é que a inflação se aproxime do centro da meta, de 4,5%, em 2017 e 2018. A margem de tolerância para estes anos é de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos (inflação de 3% a 6,0%).

No comunicado que se seguiu à decisão de política monetária da semana passada, o Banco Central atualizou apenas as projeções de inflação para o cenário de mercado — que utilizam câmbio e Selic variáveis. A projeção para 2017 foi de 4,4% para 4,2% e a de 2018 permaneceu em torno de 4,5%. Não houve atualização do cenário de referência, que utiliza Selic e câmbio fixos. De acordo com o BC, essa atualização constará na ata do encontro, que sai na terça-feira.

Em sua decisão, o BC reduziu a Selic de 13% para 12,25% ao ano, mas deixou a porta aberta, na avaliação dos analistas, para a intensificação dos cortes nos próximos encontros de política monetária.

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2017 passou de 4,10% para 4,05% no Focus. Para 2018, a estimativa foi de 4,30% para 4,24%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 4,45% e 4,50%, respectivamente.

Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,62% para 4,55% de uma semana para outra — há um mês, estava em 4,76%.

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para fevereiro de 2017 passou de 0,48% para 0,44%. Um mês antes, estava em 0,60%. No caso de março, a previsão de inflação do Focus foi de 0,35% para 0,31%, ante 0,40% de quatro semanas atrás.

Preços administrados

O Relatório de Mercado Focus mostrou mudança nas projeções para os preços administrados neste ano. A mediana das previsões do mercado financeiro para o indicador em 2017 foi de alta de 5,64% para avanço de 5,61%. Para 2018, a mediana saltou de 4,60% para 4,65%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 5,55% para os preços administrados em 2017 e elevação de 4,80% em 2018.

Em suas projeções atuais, divulgadas no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o BC espera alta de 6,0% para os preços administrados em 2017 e de 5,2% para 2018.

IGPs e IPC-Fipe

O Relatório de Mercado Focus mostrou que a mediana das projeções do Índice Geral de Preços — Disponibilidade Interna (IGP-DI) de 2017 passou de 4,72% para 4,62% da última semana para esta. Há um mês, estava em 5,14%. Para 2018, a projeção foi de 4,70% para 4,68%. Quatro semanas atrás, estava em 4,90%.

Calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do dólar e pelos produtos de atacado, em especial os agrícolas.

Outro índice, o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), que é referência para o reajuste dos contratos de aluguel, passou de 4,95% para 4,79% nas projeções dos analistas para 2017. Quatro levantamentos antes, estava em 5,31%. No caso de 2018, o índice foi de 4,68% para 4,58%, ante 4,70% de um mês atrás.

Já a mediana das previsões para o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) de 2017 foi de 4,70% para 4,61% no Focus. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de 5,07%. Para 2018, a projeção do IPC-Fipe permaneceu em 4,50%, mesmo valor de um mês antes.

O BC publica toda segunda-feira o Relatório de Mercado Focus, com as projeções inseridas pelas instituições financeiras até a sexta-feira anterior. Desta vez, em função do carnaval, a instituição optou por divulgar o documento nesta, quarta-feira, às 12 horas.

Mediana para PIB de 2017 permanece em alta de 0,48%

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a atividade em 2017. Pelo Focus, a mediana das expectativas para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano seguiu em alta de 0,48%. Há um mês, a perspectiva era de avanço de 0,50%.

Para 2018, o mercado alterou a previsão de alta, de 2,30% para 2,37%. Quatro semanas atrás, a expectativa estava em 2,20%.

No relatório Focus desta quarta, as projeções para a produção industrial indicaram um cenário de leve recuperação neste e no próximo ano. O avanço projetado para 2017 passou de 1,00% para 1,09%. Há um mês, estava em 1,00%. No caso de 2018, a estimativa de crescimento da produção industrial foi de 2,10% para 2,28%, ante 2,10% de quatro semanas antes.

Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2017 passou de 51,45% para 51,60% no Focus. Há um mês, estava em 50,90%. Para 2018, as expectativas no boletim Focus seguiram em 55,00%, mesma projeção apontada um mês atrás.

PIB de 2016

A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus mostra que os economistas projetam uma retração do PIB de 3,50% em 2016. Essa expectativa é igual à de uma semana antes.

O Banco Central passou a publicar em janeiro, no Focus, as projeções para 2017 e 2018, uma vez que a maior parte dos indicadores econômicos do ano passado já foi divulgada. Este não é o caso do PIB consolidado de 2016, que será anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apenas em 7 de março. Pelo sistema de expectativas disponibilizado no site do BC, no entanto, é possível verificar quais são as projeções mais recentes do mercado para o PIB de 2016.

Projeção para Selic no fim de 2017 cai de 9,50% para 9,25% ao ano

Na esteira da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na semana passada, os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a Selic no fim de 2017. O Relatório de Mercado Focus trouxe que a mediana das previsões para a Selic em dezembro deste ano passou de 9,50% para 9,25% ao ano. Há um mês, estava em 9,50%.

O relatório indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 permaneceu em 9% ao ano. Há um mês, a projeção estava no mesmo patamar.

No relatório Focus desta quarta, a Selic média de 2017 permaneceu em 10,75% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o ano era de 10,88%. No caso de 2018, a Selic média seguiu em 9,00%. Quatro semanas antes, estava em 9,50%.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 9,50% ao ano, mesmo patamar de uma semana e de um mês antes. O Top 5 alterou a projeção para a Selic no fim de 2018, de 9,38% para 9,25%, ante 9,50% de um mês atrás.

Abertura

A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus indica que os economistas esperam por mais dois cortes consecutivos de 0,75 ponto porcentual da Selic (a taxa básica de juros), em abril e junho.

Depois disso, o BC deve promover, conforme a mediana das projeções, mais dois cortes de 0,50 ponto porcentual, em julho e setembro. Na sequência, virão mais dois cortes de 0,25 ponto porcentual, em outubro e dezembro.

Este movimento, se confirmado, fará a Selic, atualmente em 12,25% ao ano, terminar 2017 em 9,25% ao ano. O boletim desta quarta, aliás, foi o primeiro em que o mercado projetou a Selic a 9,25% ao ano no fim de 2017.

Essa expectativa por juros mais baixos no fim do ano surge após o BC, na semana passada, reduzir a Selic de 13,00% para 12,25% ao ano e, ao mesmo tempo, deixar a porta aberta para cortes maiores da taxa.

