Mercado reduz projeção para a inflação em 2017 pela terceira semana seguida

Instituições financeiras e economistas consultados pelo relatório Focus reduziram a projeção para a inflação em 2017 pela terceira semana consecutiva. De acordo com a pesquisa divulgada pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, a expectativa é de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre este ano em 4,12%. Na semana passada, a previsão estava em 4,15%.

Para 2018, o mercado manteve a estimativa de 4,5% para a inflação. As duas projeções ficam dentro do centro da meta do BC para o IPCA.

O relatório Focus reduziu levemente a previsão para a atividade econômica neste ano a 0,47%. Na semana passada, a estimativa para a variação do Produto Interno Bruto (PIB) era de 0,48% — a mesma que havia sido apresentada há um mês.



Para 2018, o mercado manteve a expectativa para o crescimento da economia brasileira em 2,5%. O percentual é mais otimista que a taxa estimada há quatro semanas, quando a pesquisa apontava para um crescimento de 2,37% do PIB.

Além disso, pela segunda semana seguida, a taxa básica de juros foi prevista em 9% ao ano (a.a.) para o final de 2017. O relatório Focus também manteve a projeção de queda da Selic em 2018, chegando a 8,5% a.a. Hoje, a taxa de juros está em 12,25% a.a.

O mercado espera ainda o dólar com cotação mais baixa neste ano, em R$ 3,29. Foi a segunda redução seguida na projeção para 2017. Ao fim do próximo ano, a moeda norte-americana deve estar cotada a R$ 3,40, conforme o relatório Focus.

