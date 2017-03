Mercado reduz projeção para taxa de juros em 2017 e 2018

Cenário econômico

Após a inflação subir 0,33% em fevereiro, menor índice para o mês desde 2000, o mercado voltou a apostar em novos cortes na taxa básica de juros. De acordo com o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, a expectativa de economistas e instituições financeiras é de que a Selic chegue a 9% ao ano (a.a.) em 2017. Há uma semana, em projeção menos otimista, a taxa estava prevista em 9,25% a.a. Já há quatro semanas, a Selic era projetada em 9,5% a.a.



O mercado também modificou a previsão para 2018. Agora, a expectativa é de que a taxa de juros desça para 8,75% a.a., contra 9% a.a. da previsão divulgada na semana passada. Há um mês, a Selic também era estimada em 9% a.a.

Leia mais

Temer comemora saque do FGTS e se diz otimista com "recuperação do Brasil"

Inflação é a mais baixa para fevereiro desde 2000

PIB encolhe 3,6% em 2016 e economia tem segunda maior queda em 26 anos



A queda das projeções para a Selic tem relação direta com a desaceleração do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumula variação de 4,76% nos últimos 12 meses. Para 2017, o mercado espera que a inflação continue caindo e chegue a 4,19%, dentro do centro da meta do BC. Na semana passada, o IPCA era projetado em 4,36%. Um mês atrás, a expectativa era de que o indicador alcançasse 4,47%.

Em relação a 2018, economistas e instituições financeiras mantêm a previsão de 4,5% para o IPCA. É a mesma projeção apresentada há uma semana e há um mês.

Mercado reduz expectativa para o PIB em 2017

Depois da divulgação da queda de 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016, o mercado reduziu a expectativa para a atividade econômica neste ano. Agora, a projeção é para que o PIB cresça 0,48% em 2017. Na semana passada, era previsto crescimento de 0,49%. Há um mês, no entanto, já era esperado avanço de 0,48%.

Em sentido contrário, o relatório Focus aumentou pela terceira vez a projeção para a retomada do PIB em 2018, estimado em 2,4%. Uma semana atrás, a atividade econômica brasileira era prevista em 2,39%, contra avanço de 2,3% do cenário apresentado há quatro semanas.

Projeções para o câmbio permanecem estáveis

O mercado manteve as mesmas projeções apresentadas na semana passada para a cotação do dólar no final de 2017 e 2018. Para este ano, a moeda norte-americana deverá valer R$ 3,30. Há um mês, a expectativa para o câmbio estava em R$ 3,36.

Para o próximo ano, o câmbio é projetado em R$ 3,40. Quatro semanas antes, o dólar era previsto em R$ 3,49.