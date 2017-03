OUÇA: carne servida em jantar de Temer era brasileira, diz gerente de churrascaria

Entrevista

A carne servida no jantar do presidente Michel Temer com embaixadores representantes de países importadores do produto, na noite de domingo, foi exclusivamente nacional. É o que afirmou o gerente da churrascaria Steak Bull, Paulo Godoi, em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira.

Godoi explicou que o restaurante serve tanto carne nacional, como importada, mas que não houve pedido da assessoria da Presidência da República para que fosse de um ou do outro tipo. A decisão de colocar à mesa a produto brasileiro foi do estabelecimento.

— A gente acompanha o que está acontecendo no noticiário. A decisão de vir à nossa churrascaria foi em cima da hora — disse o gerente.

Leia mais

Carne de jantar de Temer era importada, dizem funcionários de restaurante

Comissão Europeia pede bloqueio às importações de empresas suspeitas

Presidente de associação diz que PF "generalizou" suspeitas contra carne



De acordo com ele, a assessoria da Presidência ligou às 17h30min para fazer a reserva para cerca de 80 pessoas.

Godoi afirmou ainda que trabalha com três grandes fornecedores nacionais: Marfrig, Minerva e o JBS (alvo da Operação Carne Fraca). Ele ressaltou que até agora não teve qualquer problema com a qualidade do produto, mas que, agora, irá levar a questão do frigorífico suspeito em conta na hora de fazer novos pedidos.

A conta do jantar foi dividida, segundo Godoi. A assessoria da Presidência pagou a parte de Michel Temer e dos embaixadores brasileiros e, cada uma das comitivas dos diplomatas estrangeiro desembolsou pelo seu jantar.

href="http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2017/03/presidente-de-associacao-diz-que-pf-generalizou-suspeitas-contra-a-carne-brasileira-9752211.html">Presidente de associação diz que PF "generalizou" suspeitas contra carne

De acordo com ele, a assessoria da Presidência ligou às 17h30min para fazer a reserva para cerca de 80 pessoas.

Godoi afirmou ainda que trabalha com três grandes fornecedores nacionais: Marfrig, Minerva e o JBS (alvo da Operação Carne Fraca). Ele ressaltou que até agora não teve qualquer problema com a qualidade do produto, mas que, agora, irá levar a questão do frigorífico suspeito em conta na hora de fazer novos pedidos.

A conta do jantar foi dividida, segundo Godoi. A assessoria da Presidência pagou a parte de Michel Temer e dos embaixadores brasileiros e, cada uma das comitivas dos diplomatas estrangeiro desembolsou pelo seu jantar.