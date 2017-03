Por que a economia do RS voltou a cair em 2016

Atividade econômica

Todos os setores da economia gaúcha encolheram em 2016. Diferentes de outros anos, o resultado ruim levou o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul a apresentar queda de 3,1% em 2016. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira pela Fundação de Economia e Estatística (FEE).

A última vez que a economia gaúcha apresentou resultado positivo foi em 2013. Depois disso, o PIB gaúcho caiu 0,4% em 2014; -3,4% em 2015; e agora, em 2016, apresentou queda de 3,1%.

A agricultura teve queda de 4,5% no ano passado. O desempenho prejudicado se deve aos resultados ruins nas safras de arroz, milho e fumo.

A indústria teve recuo de 3,9%. O segmento vinha registrando fortes quedas desde 2014. O destaque foi a fabricação de máquinas e equipamentos, com crescimento de 19,6% no período, devido principalmente a maior fabricação de tratores agrícolas, máquinas para colheita e suas partes e peças. Esse comportamento é decorrente da capitalização do setor agropecuário e das expectativas de safra para 2017.

No setor de serviços, a queda de 2,1% acumulada em 2016 foi menos intensa que a observada na economia nacional, de -2,7%. A única atividade que apresentou desempenho positivo no ano foi a imobiliária, com crescimento de 1,1% no RS e de 0,2% no Brasil. Entre as atividades dos serviços, a maior queda foi observada no comércio e reparação de veículos (-5,3%).



Sofrendo com a recessão pelo terceiro ano consecutivo, a economia gaúcha apresenta queda acumulada de 6,7%. O resultado é similar à queda de 6,6% observado nos anos 1990 e 1991.



A última vez que a economia do Estado apresentou queda em três anos consecutivos foi em 1980, 1981 e 1982, que acumulou uma queda de 3,8%.