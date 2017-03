União Europeia quer explicações do Brasil sobre carnes 

Reunião de emergência

Autoridades europeias pediram explicações ao Brasil quanto às revelações da Operação Carne Fraca, que deflagrou esquema de corrupção nos certificados de carne no país. A União Europeia, que importa o produto brasileiro, pediu esclarecimentos sobre os resultados da operação. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o bloco também quer saber e se as vendas ao Exterior também têm sido alvo de propinas por parte de empresas.



Mercosul e UE devem se encontrar no final deste mês em Buenos Aires, na Argentina, para falar sobre acordos comerciais, e, em especial, sobre a situação sanitária das relações. Ainda segundo o Estadão, antes dessa reunião, um encontro de emergência deve ocorrer entre as duas partes na próxima semana. O Brasil tentará garantir a continuidade da exportação do produto.



Até o momento, conforme a Comissão Europeia, não foram registrados problemas na carne importada do Brasil nos últimos dois anos. Desde que a Operação Carne Fraca foi deflagrada, a comissão está sendo pressionada pela Confederação Europeia de Produtores Agrícolas que pretende usar o escândalo brasileiro para tentar impedir acordo com o Mercosul e aumento de exportações nacionais, pois, segundo a entidade, o Brasil não tem o mesmo padrão de segurança na produção alimentar que a Europa.