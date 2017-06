África do Sul entra em recessão no 1º trimestre

economia

A economia da África do Sul entrou em recessão técnica no primeiro trimestre do ano, segundo dados oficiais publicados hoje.

Pesquisa da agência de estatísticas Stats SA mostra que o Produto Interno Bruto (PIB) sul-africano diminuiu a uma taxa anualizada de 0,7% entre janeiro e março, após encolher 0,3% no quarto trimestre de 2016.

De modo geral, uma recessão é definida por dois trimestres consecutivos de contração econômica.

A última recessão técnica da África do Sul terminou em 2009. Desde 1961, o país já enfrentou oito recessões, a mais longa das quais foi em 1991 e 1992, informou a agência.

O Banco Central da África do Sul prevê que o PIB do país crescerá 1% em 2017, após mostrar leve expansão de 0,3% no ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.