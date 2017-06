Ata: BC reduz projeção de reajuste de administrados em 2017 de 6,3% para 6,1%

economia

O Banco Central (BC) revisou suas projeções para a alta dos preços administrados em 2017 e 2018, conforme a ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom). Para este ano, o índice calculado passou para 6,1%, ante os 6,3% expressos na ata anterior, divulgada em abril. Ontem, o Relatório de Mercado Focus indicou que a estimativa para 2017 no mercado financeiro é de elevação de 5,5% dos administrados.

No caso de 2018, a expectativa do Copom para os preços administrados é de alta de 5,5%, ante variação de 5,4% verificada na ata de abril. No Focus, a projeção está em 4,7%.

Estas previsões para os preços administrados ajudaram a formar a base para que o colegiado cortasse na semana passada a Selic (a taxa básica de juros), de 11,25% para 10,25% ao ano. Foi a sexta redução consecutiva da taxa.