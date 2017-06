Cobre fecha em queda com preocupações sobre crescimento na China e nos EUA

economia

Os preços do cobre encerraram em leve queda nesta terça-feira, em meio a preocupações dos investidores sobre as perspectivas de crescimento nos Estados Unidos e da China, dois dos maiores consumidores da commodity.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato para julho fechou com baixa de 0,41%, a US$ 2,5475 por libra-peso.

O pessimismo ofuscou a queda do dólar na sessão. Por se negociado na moeda norte-americana, o cobre fica mais barato para investidores que utilizam outras divisas em momentos como esse. (Marcelo Osakabe)