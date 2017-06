Encomendas à indústria alemã caem 2,1% em abril ante março

economia

As encomendas à indústria da Alemanha registraram forte queda de 2,1% em abril ante março, no cálculo ajustado, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério de Economia do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam recuo bem menor nas encomendas, de 0,5%.

O desempenho negativo de abril foi causado principalmente pelas encomendas externas, que caíram 3,4% ante o mês anterior. Já as encomendas domésticas tiveram leve baixa de 0,2% na mesma comparação.

No confronto anual, as encomendas à indústria alemã tiveram redução de 5,2% em abril na estimativa sem ajustes.

O dado mensal de encomendas de março foi levemente revisado, de +1% para +1,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.