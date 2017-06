Festival de Publicidade de Gramado propõe reflexão sobre diferença

21ª edição

A serra gaúcha vira o ponto de encontro de alguns dos principais nomes da comunicação no Brasil entre esta quarta-feira (7) e sexta-feira (9), quando ocorre o 21º Festival Mundial de Publicidade de Gramado, no Serra Park. O tema desta edição, "Nunca a diferença fez tanta diferença", será debatido por um time variado de convidados, que inclui desde o diretor de criação da Africa, Ricardo Figueira, e o head de planejamento da Crispin Porter + Bogusky Brasil, Caio Delmanto, até o humorista Rafinha Bastos e a atriz Regina Casé.



Promovido pela Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade (Alap), o evento é considerado o maior do setor na América Latina e o terceiro do mundo. A largada será dada nesta quarta (7) à noite pelo presidente do Grupo Abril, Walter Longo, com palestra que apresenta o tema do festival. Antes disso, na cerimônia de abertura, personalidades da comunicação serão homenageadas: o diretor-geral de negócios da Rede Globo de Televisão, Willy Haas, ganhará a homenagem Cidadão Latino-Americano das Comunicações de Gramado, o presidente Emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky, receberá a Láurea Roberto Civita, e o patrono desta edição do festival e diretor-geral da Rede Globo de Televisão, Carlos Henrique Schroder, receberá o Troféu Mérito Gramado. Schroder também será contemplado com a Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho, ao lado do jornalista Caco Barcellos e da empresária Carmem Ferrão. Será realizada ainda uma homenagem aos publicistas latino-americanos.



No segundo e no terceiro dia, os debates trarão exemplos de empresas e profissionais que fazem a diferença no mercado, cada qual à sua maneira. Segundo o presidente da Alap, Airton Rocha, o evento responde à necessidade de criar um momento para debater o futuro da publicidade e à "angústia da busca pelo diferente".



— A programação foi montada em cima de como as diferenças constroem um novo jeito de fazer comunicação, como se lida com todas as ferramentas novas que existem e com o comportamento do consumidor de hoje, que é extremamente bem-informado, crítico e não aceita mais formatos predeterminados — explica Rocha.



A busca por um evento conclusivo



O conceito de "diferença" será discutido sob abordagens diversas, como na palestra "A Publicidade nos países sem espaço para as diferenças", em que o presidente da Publicis Brasil, Hugo Rodrigues, e o diretor de Criação da Horizon FCB Dubai, Rondon Fernandes, compartilham sua experiência em locais como os Emirados Árabes Unidos. "As mulheres estão liderando e construindo a diferença" será o tema do painel com a diretora de criação da Isobar, Andrea Siqueira, a diretora de cinema da Primo Cinematográfica, de Buenos Aires (Argentina), LuisaKracht, e a diretora da Malagueta NY, Fernanda Romano. E "A diferença que vem das agências diferentes" será debatida pelo CEO da LiveAD, Lucas Mello, o diretor da Mutato, André Passamani, e o diretor da 3YZ, Nicolas Motta.



O encerramento ficará a cargo do presidente desta edição do festival, copresidente e CCO da Agência Africa, Sergio Gordilho, que receberá a atriz Regina Casé e o jornalista Caco Barcellos para a palestra "Se reinventando para fazer a diferença". Segundo Gordilho, a programação foi montada com a intenção de conduzir a uma conclusão:



— O raciocínio vai sendo construído nos caminhos de discussão até uma conclusão. Os festivais que ficam sem conclusão deixam todo mundo muito aéreo, e a gente não precisa disso.



O evento é patrocinado pela Rede Globo e pelo Grupo RBS. As inscrições para o evento podem ser feitas em festivalgramado.com.br.



Programação desta quarta-feira (7)



14h - Credenciamento



19h30min - Cerimônia de Abertura do 21º Festival Mundial de Publicidade de Gramado

- Homenagem ao patrono do 21º Festival Mundial de Publicidade de Gramado e entrega do Troféu Mérito Gramado, ofertado pela Câmara Municipal de Gramado, para o diretor-geral da Rede Globo de Televisão, Carlos Henrique Schroder

- Homenagem Cidadão Latino-Americano das Comunicações de Gramado para o diretor-geral de negócios da Rede Globo de Televisão, Willy Haas (em comemoração aos 30 anos da Alap)

- Homenagem aos publicistas latino-americanos

- Entrega da Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho a Carlos Henrique Schroder, ao jornalista Caco Barcellos e à empresária Carmem Ferrão

- Entrega da Láurea Roberto Civita para o presidente Emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky

Palestra inaugural "Nunca a diferença fez tanta diferença" — Presidente do Grupo Abril, Walter Longo



