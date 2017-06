Lídice da Mata lê 3º relatório alternativo sobre reforma trabalhista

economia

Após os senadores Paulo Paim (PT-RS) e a Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) apresentarem voto em separado sobre a reforma trabalhista, agora é a vez da senadora Lídice da Mata (PSB-BA) apresentar o mesmo procedimento em sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O voto em separado funciona, na prática, como um parecer alternativo que pode ou não ser apreciado pelos demais senadores. Lídice da Mata é contra a reforma trabalhista - exatamente a mesma posição de Paim e Vanessa Grazziotin.

O relator da reforma na Comissão de Assuntos Econômicos, Ricardo Ferraço (PSDB-ES), prevê aprovação do relatório com placar de 15 a 10 ou 14 a 11. O senador reconhece que a vantagem não é muito grande, mas é suficiente para avançar com o texto.