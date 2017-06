PIB do Paraguai tem avanço de 6,6% no 1º trimestre na comparação anual

economia

São Paulo, 06/06/2017 - O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraguai cresceu 6,6% no primeiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta terça-feira o Banco Central do país. Ante o quarto trimestre de 2016, o PIB paraguaio avançou 3,4%.

O resultado positivo foi puxado pelos setores de serviços, indústria manufatureira e construção. O relatório do BC destaca também o avanço de 3,7% da produção agrícola, na comparação anual, graças a uma boa safra de soja, cuja produção pode atingir novo recorde no país, junto com o desempenho positivo de outros cultivos, como arroz e tabaco. Outro destaque foi o setor manufatureiro, com avanço de 16,9% no primeiro trimestre na comparação anual.

O resultado do PIB no primeiro trimestre representa uma aceleração ante a alta de 3,4% na comparação anual no quarto trimestre de 2016.