SP vai ter quase um edital por ano de rodovias a partir de 2019, diz Artesp

economia

O diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Giovanni Pengue Filho, afirmou que o órgão vai entrar em um forte ritmo de estudos para concessão de rodovias cujos contratos estão vencendo a partir de 2019.

"A agência vai entrar em um ciclo muito forte de estudos e lançamentos de quase um edital por ano a partir de 2019", disse o diretor, em entrevista coletiva após a assinatura do contrato para concessão do lote "Rodovias do Centro-Oeste Paulista" com a empresa Entrevias, criada pelo grupo Pátria Investimentos.

Entre os contratos que estão perto de vencer, o diretor citou o trecho administrado atualmente pela Centrovias, com 218,2 quilômetros em 12 municípios da região Centro-Norte do Estado. "Se a decisão do governo for relicitar, temos que apresentar estudos e tomar uma decisão, dar todos os ritos legais e prazos necessários para trazer o melhor projeto", afirmou.

Ainda para este ano, o governo pretende lançar editais para concessão do trecho Norte do Rodoanel e do lote de rodovias do litoral paulista. O diretor destacou que não há previsão do mês de lançamento, mas que a garantia é que será em 2017.

Sobre as turbulências políticas que atingem o País, o diretor afirmou que "não parou nada" no cronograma do Estado, mesmo que a situação afete a imagem do País perante os investidores. "Isso afeta a imagem do País, como em 2015, 2016 (período de impeachment), e a mensagem é: vamos trabalhar mais ainda. Já conseguimos fazer isso uma vez."