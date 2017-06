Técnica do MDIC é nova secretária executiva da Camex

economia

O Diário Oficial da União desta terça-feira, 6, trouxe a nomeação de Marcela Santos Carvalho como secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex). Ela é técnica de carreira do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e exercia, até agora, chefia do Departamento Internacional da pasta. Marcela sucede à diplomata Tatiana Rosito no comando da estrutura. Com isso, fica concluído o processo de retorno da Secretaria Executiva da Camex para o MDIC. O órgão havia sido transferido para o Ministério das Relações Exteriores no início do governo de Michel Temer.