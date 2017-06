Venda de veículos novos sobe 24,6% em maio ante abril, diz Anfavea

Em recuperação

Balanço divulgado nesta terça-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), mostra que as vendas tiveram alta de 16,8% no mês passado, se comparadas a maio de 2016. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 195,6 mil veículos foram comercializados no País, 24,6% acima do número registrado em abril.

As vendas voltaram a subir nos cinco primeiros meses de 2017, quando os 824,5 mil veículos emplacados representaram um aumento de 1,6% em relação a igual período de 2016.

Na apresentação do resultado à imprensa, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, frisou que desde o primeiro bimestre de 2014 o setor não mostrava crescimento em volumes acumulados.

Por categoria, os emplacamentos de automóveis de passeio e utilitários leves, como picapes e vans, subiram 17,3% na comparação com maio de 2016 e 24,7% em relação a abril. No total, 190,4 mil carros foram comercializados no mês passado.

Já os licenciamentos de caminhões, de 4,1 mil unidades em maio, subiram 0,7% se comparados ao mesmo período de 2016. Frente a abril, as vendas dos veículos pesados de carga cresceram 18,3%.

O levantamento mostra ainda que as vendas de ônibus somaram 1,1 mil unidades no mês passado, uma leve alta de 0,2% na comparação anual. Em relação a abril, as vendas de coletivos subiram 35,6%.