ANP divulga as 14 primeiras empresas inscritas para a 14ª rodada

Economia

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta quarta-feira, 9, os primeiros pedidos de inscrição para a 14ª Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural. A lista inclui 14 empresas, entre as quais grandes players do setor como Petrobras, BP Energy, Exxon, Repsol, Shell e Total.

O grupo tem 11 companhias de origem estrangeira. Além da Petrobras, a Comissão Especial de Licitação (CEL) aprovou a participação das brasileiras Muncks & Reboques Brasil e Vipetro. Entre as interessadas há também três empresas que ainda não possuem contrato para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil: DEA Deutsche Erdoel AG, Petronas e Wintershall do Brasil.

Nas próximas reuniões da Comissão, nos dias 16, 23 e 25 de agosto, serão avaliadas outras solicitações de inscrição. Ao todo, 36 empresas preencheram o formulário para participação na rodada. A ANP informou que as 14 empresas cumpriram todos os requisitos previstos na seção 4 do edital. A inscrição é obrigatória e individual para cada interessada, mesmo para aquelas que pretendam apresentar oferta mediante consórcio.

Veja a lista completa das aprovadas: BP Energy do Brasil (Reino Unido), DEA Deutsche Erdoel (Alemanha), Exxonmobil (Estados Unidos), Geopark Brasil Exploração e Produção de Petróleo e Gás (Bermudas), Karoon Petróleo (Austrália), Muncks & Reboques (Brasil), Petrobras (Brasil), Petronas (Malásia), PTTEP Brasil Investimentos (Tailândia), Repsol (Espanha), Shell Brasil (Reino Unido), Total E&P; (França), Vipetro (Brasil) e Wintershall (Alemanha).

As empresas aprovadas só poderão apresentar ofertas para os blocos localizados nos setores para os quais tenham efetuado o pagamento de taxa de participação e aportado garantia de oferta. O processo de qualificação das empresas (operadora A, B, C ou não operadora) só será feito para as vencedoras no dia da sessão pública de apresentação de ofertas, procedimento adotado desde a 13ª Rodada, realizada em 2015.

A relação das empresas inscritas até o momento será publicada amanhã no Diário Oficial da União e também no site www.brasil-rounds.gov.br.