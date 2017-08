Arábia Saudita pretende cortar exportações mais do que prometeu, diz agência

Economia

A Arábia Saudita vai cortar suas exportações mundiais em pelo menos 520 mil barris por dia em setembro, segundo a agência de notícias Reuters, que citou pessoas com conhecimento do assunto. Se isso de fato ocorrer, o país irá restringir as exportações mais do que prometeu no mês passado.

A estatal Saudi Aramco vai reduzir as vendas para a maioria dos compradores na Ásia, em até 10%, como parte de esforços para conter o excesso de oferta global, várias fontes disseram à Reuters. O fornecimento saudita para a Europa e EUA também irá diminuir, diz a reportagem.

Em julho, a oferta da Opep - que tem a Arábia Saudita como líder informal - atingiu o maior patamar de 2017. Com informações da Dow Jones Newswires.