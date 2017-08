BC da Nova Zelândia mantém taxa básica de juros inalterada em 1,75%

Economia

O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ, na sigla em inglês) manteve inalterada a taxa básica de juros em 1,75% nesta quarta-feira. "Numerosas incertezas permanecem e a nossa política pode precisar se ajustar em conformidade a isso", disse o presidente do RBNZ, Graeme Wheeler, após a decisão de manutenção dos juros.

A decisão do banco central era amplamente esperada pelos economistas e vem após uma alta surpreendente do desemprego no segundo trimestre e um crescimento um pouco mais lento do Produto Interno Bruto (PIB) neozelandês. Na decisão, o RBNZ disse que a política monetária continuará acomodatícia "por período considerável" e que numerosas incertezas se mantêm no radar. Fonte: Dow Jones Newswires.