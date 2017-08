BC do México decide manter taxa básica de juros em 7,0%

Economia

O Banco Central do México manteve inalterada nesta quinta-feira a taxa básica de juros da economia em 7,0% ao ano. A decisão foi unânime.

Em comunicado, a instituição disse que se mantém vigilante em relação aos riscos inflacionários e que o índice de preços está próximo do pico. A previsão é de que a inflação convirja para próximo de 3% no final de 2018.

Do ponto de vista da atividade econômica, o BC mexicano avaliou que a perspectiva para o crescimento melhorou.

"A atividade econômica no México se expandiu no segundo trimestre de 2017 a um ritmo maior do que o previsto. Em particular, a demanda externa se manteve em tendência positiva, ainda que o consumo privado tenha exibido uma desaceleração ao mesmo tempo que prevaleceu a debilidade do investimento", afirmou o BC mexicano em comunicado.