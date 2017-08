China amplia importações de petróleo e cobre em julho

Economia

As importações de petróleo e de cobre da China subiram na comparação anual de julho, mas as de minério de ferro diminuíram, segundo dados preliminares divulgados pela Administração Geral de Alfândega do país.

No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto mostraram avanço anual de 12%, a 34,74 milhões de toneladas.

As importações de cobre aumentaram 8,3% em julho ante igual mês do ano passado, a 390 mil toneladas. Por outro lado, as de minério de ferro tiveram redução de 2,4%, a 86,25 milhões de toneladas.

Entre janeiro e julho, as importações de petróleo bruto da China subiram 14% ante o mesmo período de 2016, a 247,08 milhões de toneladas, e as de minério de ferro cresceram 7,5%, a 625,43 milhões de toneladas, mas as de cobre recuaram 15%, a 2,62 milhões de toneladas.

Os dados também mostraram que a China exportou 190 mil toneladas de petróleo bruto em julho, 24% menos do que em igual mês do ano passado. No acumulado de janeiro a julho, as exportações chinesas de petróleo atingiram 2,88 milhões de toneladas, representando um salto de 96,5%. Com informações da Dow Jones Newswires.