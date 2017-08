Corsan busca parceria privada para tratamento de esgotos em nove cidades da Região Metropolitana

Saneamento

É por meio de parceria público-privada (PPP) que a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) pretende universalizar a coleta e o tratamento de esgoto em nove cidades da Região Metropolitana. Fruto de estudos feitos a partir de 2011, o projeto prevê investimento total de R$ 2,3 bilhões nos serviços, que podem contemplar cerca de 1,2 milhão de pessoas em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão.

A proposta é a primeira do tipo aprovada pela Unidade de Concessões e PPPs, ligada à Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, durante o mandato de José Ivo Sartori. Se vencer todas as etapas até a assinatura do contrato, essa será a primeira parceria público-privada firmada pelo Estado.



Em 2008, o governo Yeda Crusius (PSDB) abriu proposta de manifestação de interesse (PMI) — primeiro passo de uma PPP — para a construção da ERS-010, entre Porto Alegre e Sapiranga. Em 2013, chegou a definir cronograma de execução de obras, mas desencontros sobre valores entre o Piratini e a Odebrecht, responsável pelo trabalho, levaram ao fracasso. Na gestão de Tarso Genro (PT), houve discussões para implementar parcerias em diversas áreas, e a construção do metrô da Capital, com participação do município, chegou a ter PMIs apresentadas, mas a intenção também foi abandonada e, com isso, nenhum contrato do tipo foi assinado até hoje.

A meta, segundo a Corsan, é fazer com que os serviços cheguem a 87,3% da população das cidades incluídas até 2028. A companhia considera o percentual como universalização porque há áreas de difícil acesso para conexão das redes, que são excluídas do cálculo.

— Ninguém pode fazer uma PPP porque gosta da ideia. É preciso mostrar que há vantagens econômicas para a Corsan. Estamos nos apropriando da eficiência privada para fazer mais serviços públicos — afirma o diretor-presidente da Corsan, Flávio Ferreira Presser.

Previsão é de assinar contrato em março

Em fase de discussão com os municípios envolvidos, o projeto terá de passar por consulta pública, que deve ser realizada a partir de setembro, pela internet, antes de audiência pública e da abertura do processo de licitação (detalhes no quadro ao lado). A estimativa da companhia é de que a assinatura do contrato, com validade de 35 anos, ocorra em março de 2018.

Do investimento total, a iniciativa privada terá de desembolsar R$ 1,85 bilhão. Presser avalia que, pelo fato de a quantia sair dos cofres de parceiros, a companhia poderá concentrar mais recursos para serviços em outros municípios.

— É um projeto com a iniciativa privada que mantém a Corsan como pública — frisa o presidente.

A licitação será aberta a investidores externos, o que pode chamar atenção de fundos internacionais. A Corsan prevê criação de 32,5 mil empregos diretos e indiretos.

— Os investidores podem ser internacionais, mas irão contratar empresas gaúchas para os trabalhos — acrescenta o diretor-financeiro e de relações com investidores, Jorge Luiz Costa Melo.

A expectativa é de que o Guaíba e os rios Gravataí e Sinos sejam beneficiados pela coleta e tratamento de esgoto. Os dois últimos estão entre os 10 mais poluídos do país, segundo dados do IBGE.

A Corsan garante que a tarifa cobrada à população não aumentará por conta da PPP. Segundo a companhia, a vencedora da licitação será remunerada pelo custo das obras que fizer e pelo volume de esgoto tratado. Os valores serão pagos pela receita da Corsan ao longo do período.

ENTENDA O PROCESSO



O que é PPP?

São contratos de prestação de serviços de médio e longo prazo (de cinco a 35 anos) firmados pela administração pública em todas as esferas (federal, estadual e municipal), com valores superiores a R$ 20 milhões.

É o mesmo que privatização?

Não. O termo privatização só pode ser usado nos casos de transferência integral ou definitiva de uma função, ativo ou atividade específica para o setor privado, reservando-se ao poder público o papel de regulador.

AS ETAPAS



Projeto preliminar

Foi iniciado em 2011 estudo técnico dos possíveis impactos da iniciativa. A etapa foi concluída.



Elaboração do estudo técnico

Um grupo formado por empregados da Corsan, com apoio da consultoria PWC, elaborou o estudo técnico final e a modelagem do projeto. A etapa foi concluída.

Aprovação do governo

Foi publicada em julho deste ano a resolução que aprova a inclusão do projeto no Programa de Concessões e PPP do Estado. A etapa foi concluída.

Aprovação dos municípios

O processo é marcado pela discussão sobre o projeto antes da licitação. Deve ser concluído até o fim de agosto, conforme a Corsan.

Consulta pública

A companhia está preparando uma consulta pública, que deve ser realizada pela internet, a partir de setembro, no mínimo 30 dias antes do lançamento do edital. Interessados podem contribuir com sugestões.

Audiência pública

A apresentação do edital à população deve ocorrer no mínimo 30 dias antes do lançamento da disputa.

Processo licitatório

A licitação deve ser realizada de acordo com modelo que permitirá a participação de grupos internacionais na disputa.

Assinatura do contrato

Marcará a concretização do acordo entre a Corsan e os vencedores da licitação. É esperada para março de 2018. A partir disso, passa a valer o prazo de 35 anos de contrato.

Acompanhamento dos trabalhos

Será feito pelo Conselho da PPP, a ser criado após a assinatura do contrato.