Credit Suisse bane negociações com títulos da Venezuela

Economia

O banco Credit Suisse está banindo as negociações e o uso de títulos da Venezuela, à medida que a crise política no país tem aumentado.

A instituição informou nesta quinta-feira, 10, que não vai creditar nem aceitará como garantia dois tipos de títulos venezuelanos, assim como nenhum bônus que o governo de Nicolás Maduro tenha emitido de 1º de junho em diante.

Além disso, o Credit Suisse afirmou que qualquer empresa que desejar negociar com a Venezuela terá se submeter a revisões adicionais.

O anúncio da proibição do uso dos títulos da Venezuela ocorre na sequência da decisão dos Estados Unidos de ampliar as sanções contra autoridades do país. Fonte: Associated Press.