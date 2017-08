Governo deve adiar reajuste de servidores para 2019

Contas públicas

O governo federal deve adiar o reajuste dos servidores do Executivo de 2018 para o começo de 2019, segundo informaram interlocutores da área econômica. Com a medida, estima-se economizar R$ 9,7 bilhões. As informações são do portal G1.

Também devem ser anunciadas novas ações para conter as despesas obrigatórias. A primeira é a criação de um limite de R$ 5 mil para o salário inicial de novos servidores do Executivo (que poderá subir gradativamente) conforme fique fixado em concurso público. A outra seria o corte do auxílio-moradia pago a servidores públicos.

O governo tem sido criticado por ter aprovado, no ano passado, uma série de reajustes para servidores federais. Neste ano, a conta com despesas de pessoal e encargos sociais deve aumentar R$ 26,6 bilhões em valores nominais (sem descontar o efeito da inflação).



Com as medidas, o intuito é diminuir os gastos e buscar cumprimento das metas fiscais em um momento de forte alta do rombo nas contas públicas e de dificuldades com a arrecadação, que está abaixo da esperada.