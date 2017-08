Governo deverá rever metas fiscais de 2017 e 2018 na semana que vem, diz jornal 

Ajustes no orçamento

Estudos da equipe econômica do governo federal projetam déficit nas contas públicas para 2018 acima do registrado nos dois anos anteriores. A revisão das metas fiscal deste ano e do ano que vem deverá ser definida na próxima semana. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, os cálculos mais atuais indicam que o déficit deste ano passará de R$ 139 bilhões para R$ 158 bilhões. Em 2018, o rombo iria de 129 bilhões para R$ 170 bilhões, mas o Planalto tenta diminuir esse aumento.



As alterações nas metas foram discutidas pelo presidente Michel Temer com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nesta quarta-feira (9). A medida é vista como única alternativa viável para fechar as contas dentro da previsão, pois a hipótese de aumento de impostos não está sendo bem recebida pela base aliada e pelo Congresso. Mais cedo, no Rio de Janeiro, Temer reforçou que as alíquotas do Imposto de Renda não serão elevadas, como vinha sendo sinalizado nos últimos dias.



Diante da frustração na arrecadação, o governo estuda formas de ampliar as receitas. Ao mesmo tempo, o Planalto tenta um acordo para preservar a arrecadação do Refis. Um grupo de deputados e senadores foi destacado para negociar com a Receita Federal e prometeu chegar a um entendimento nesta quinta-feira.