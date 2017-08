IBGE troca comando da Coordenação de Índices de Preços, que mede o IPCA

Economia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passa por uma reorganização na estrutura da Diretoria de Pesquisas. Em meio às mudanças, a servidora de carreira Eulina Nunes dos Santos deixou o cargo de coordenadora de Índices de Preços, que cuida do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Gustavo Vitti, que era coordenador substituto de Índices de Preços, assume em seu lugar.

Eulina Nunes é economista e trabalha há 38 anos no IBGE. Ela liderou a Coordenação de Índices e Preços durante quase dez anos. Agora passa a integrar a equipe da Coordenação de Serviços e Comércio, onde trabalhará com as pesquisas estruturais anuais. Gustavo era seu interino há cerca de três anos.