Novo parque eólico do Rio Grande do Sul é inaugurado em Viamão

O Rio Grande do Sul possui um novo parque eólico. Foram inaugurados hoje 25 aerogeradores distribuídos em uma área de três hectares no distrito de Águas Claras, em Viamão. O investimento é do grupo gaúcho Oleoplan, que já atua na produção de biodiesel.



O Complexo Eólico Pontal Enerplan é dividido em três parques, com capacidade total de produção de 204,5 mil MWh por ano. É energia suficiente para abastecer 140 mil residências, o equivalente a pouco mais que toda a cidade de Viamão.



— É uma vitória do Estado e dos empreendedores. É uma obra que deveria ter sido completada em 2013 mas, num esforço conjunto, chegamos hoje a esse final — destaca o governador do Estado, José Ivo Sartori.

A energia produzida no complexo será oferecida a 24 distribuidoras no país, sob coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O presidente da Oleoplan se diz disposto a realizar novos investimentos na área de energia eólica, mas faz uma ressalva.



— O momento não está propício para investimentos. Mas, em se tratando na área de energia, a questão é o governo federal oportunizar alguns leilões com financiamento de longo prazo, pois esse tipo de empreendimento só para em pé com financiamento adequado — afirmou Irineu Boff.

VIDEO - Presidente do Grupo Oleoplan, Irineu Boff, comenta a perspectiva de novos parques eólicos no RS @rdgaucha pic.twitter.com/ifQxu11A6p — Paulo Rocha (@_PauloRocha) August 11, 2017