Operação Zelotes fecha primeiro acordo de delação premiada

Novas provas

A Operação Zelotes, que investiga suposto esquema de fraudes promovidas por empresas com problemas no Fisco, fechou o primeiro acordo de delação premiada. As irregularidades ocorriam no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), ligado ao Ministério da Fazenda, onde empresas recorrem a multas aplicadas pelo governo.

Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (11) pelo Bom Dia Brasil, da TV Globo, o depoimento do ex-auditor fiscal do Carf Paulo Roberto Cortez traz provas que envolvem o Bank of Boston, comprado pelo Itaú. O esquema teria permitido que o banco tivesse multa de R$ 600 milhões reduzida para menos de R$ 100 milhões.

O depoimento de Cortez é considerado importante porque traz provas de como se instaurou um esquema de troca de favores entre membros do Carf e empresas que desviavam impostos. O conselho julga processos em que empresas recorrem a multas aplicadas pelo Fisco. O órgão é formado por conselheiros, que dão votos contra ou a favor dos recursos ajuizados.



Cortez detalhou em depoimento à Justiça como votos favoráveis eram comprados por empresas que deviam milhões em impostos. Além disso, segundo o depoimento, elas pagavam propina a funcionários do Carf para obterem informações privilegiadas sobre os processos.

Segundo a TV Globo, Cortez contou como o conselheiro José Ricardo da Silva obteve uma decisão favorável ao Bank of Boston, emitindo um parecer favorável ao banco, sem ter conhecimento técnico do assunto. Silva era, ao mesmo tempo, conselheiro do Carf e dono de uma consultoria que atuava em casos do conselho.



O acordo de Cortez foi homologado pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal.



Contraponto

A Globo contatou a defesa de José Ricardo da Silva, que não quis se manifestar. O Bom Dia Brasil não conseguiu contato com os citados na delação ligados ao Bank of Boston.