Produção industrial britânica tem alta inesperada de 0,5% em junho

Economia

A produção industrial do Reino Unido teve uma alta inesperada de 0,5% em junho ante maio, segundo dados publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam queda de 0,2% na produção.

O resultado foi atribuído à continuidade das operações de petróleo no mar do Norte, que em meados do ano normalmente são paralisadas para serviços de manutenção.

Na comparação anual, a indústria britânica produziu 0,3% mais em junho, também superando a projeção do mercado, que era de baixa de 0,1%.

No segundo trimestre, porém, a produção industrial recuou 0,4% ante os três meses anteriores, informou a ONS.

Apenas no setor manufatureiro, a produção ficou estável em junho ante o mês anterior, mas avançou 0,6% no confronto anual. Fonte: Dow Jones Newswires.