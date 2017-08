Risco Brasil por CDS de 5 anos sobe 2,70%, à espera de nova meta fiscal

Economia

O risco Brasil medido pelo contrato de swap de default de crédito (CDS, na sigla em inglês) de cinco anos subiu para 204,966 pontos (+2,70%) diante da espera do mercado pela divulgação da mudança na meta fiscal de 2017 e de 2018.

"Embora uma elevação no déficit da meta fiscal já esteja no preço, o mercado aguarda para ver se teremos novidades", apontou um gerente de mesa de derivativos.

Mais cedo, o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que o governo deverá anunciar ainda nesta quinta-feira, 10, a mudança da meta de resultado primário de 2017, de acordo com fonte ouvida pela reportagem. A meta fiscal deverá passar de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões. Mudança na meta de 2018 também deverá ser anunciada. Assim como a meta de 2017, o número a ser perseguido em 2018 deverá ser ampliado em R$ 20 bilhões e passará a ser um déficit de R$ 149 bilhões.

Foi divulgado nesta quinta-feira que entre as medidas que o governo avalia para fechar as contas está a possibilidade de um corte no auxílio-reclusão. A economia com a medida ficaria em torno de R$ 600 milhões ao ano, segundo apurou o Broadcast.