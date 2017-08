Roupas de inverno lideram vendas para Dia dos Pais em Porto Alegre 

Em promoção

Apesar das temperaturas amenas, as roupas de inverno lideram as vendas para o Dia dos Pais em Porto Alegre. O motivo, segundo o Sindilojas, é que os lojistas estão colocando preços atrativos nos itens para queimar o estoque. Casacos e blusões figuram entre os mais vendidos.



— Há muitas promoções para o Dia dos Pais. Com isso, o pessoal está comprando presentes melhores por um preço menor — comenta Paulo Kruse, presidente do Sindilojas. Além de casacos, lideram as buscas em Porto Alegre calçados, perfumes, ferramentas e itens de tecnologia.



O sábado (12) é de muita movimentação em shoppings de pessoas que deixaram para comprar os presentes na última hora. Prevendo o mesmo para amanhã, o acordo do Sindilojas admite que lojas de shoppings possam abrir em horário normal.

Vendas devem repetir 2016

A previsão pessimista para as vendas de presentes para o Dia dos Pais neste ano não está se concretizando, segundo Kruse. Um estudo inicial feito pelo Sindilojas esperava venda menor em 2017 em comparação com o ano passado, mas a alta procura leva a entidade a acreditar que os números irão se equivaler.



— Mesmo com a crise, o movimento está muito grande, então a expectativa é de que seja um empate com o percebido no ano passado — comemora Kruse.



A expectativa é ainda melhor para a Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo. O presidente, Vilson Noer, diz que um estudo organizado pela entidade junto aos lojistas de todo Estado aponta para um aumento nas vendas de 3,2 % em comparação com 2016.



— O ambiente está mais positivo e há um clima de maior confiança na economia, o que faz com que as pessoas comprem mais — considera Noer.