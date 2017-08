RS fecha mais de mil vagas de trabalho formal em julho

Economia

O Rio Grande do Sul fechou julho com saldo negativo em relação às vagas de trabalho com carteira assinada, conforme divulgou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nesta quarta-feira (9). Foram 1.149 vagas fechadas no último mês. O resultado decorre de 79.592 admissões e 80.741 demissões.



O setor que mais cortou postos de trabalho no RS foi o da indústria (-1.361), seguido de serviços industriais de utilidade pública (-250) e comércio (-196).

Em contrapartida, o setor que mais abriu postos de trabalho foi o da agricultura e pecuária (449), seguido da construção civil (199) e administração pública (77).



No recorte geográfico, a região sul foi a única que não apresentou aumento do nível de emprego, com retração de 62 postos.

No Brasil, o resultado foi positivo. Em julho, 35,9 mil vagas de emprego formal foram abertas no país. O resultado decorre de 1.167.770 admissões e 1.131.870 demissões.