Temer admite que há estudos sobre aumento da alíquota do Imposto de Renda

Economia

O presidente da República, Michel Temer, admitiu, nesta terça-feira (8), que a equipe econômica do governo estuda uma alíquota maior para o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Ponderou, no entanto, que ainda não é o momento para isso.



— Não há nada decidido — disse, após participar de evento da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo.

— São estudos que se fazem rotineiramente. A todo momento, o Planejamento e a Fazenda fazem estudos e esse é um dos estudos que está sendo feito. Não há nada decidido — afirmou o presidente.



Ao se referir à economia, Temer comemorou que o risco Brasil caiu para 195 pontos e que, segundo ele, isso representa uma melhora da confiança no país.



— Nos três últimos meses, os dados referentes ao desemprego, pela primeira vez, começaram a ser positivos, o que está a significar que, em brevíssimo tempo, teremos um combate mais acentuado ao desemprego. Portanto, quem sabe, lá na frente, com o emprego pleno — acrescentou.