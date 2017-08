Temer: governo não mente para o povo e toma medidas rigorosas, mas necessárias

Economia

O presidente Michel Temer disse que o governo "não mente para o povo brasileiro" e que toma medidas "rigorosas, mas necessárias" para o equilíbrio das contas públicas. "Não ficamos apenas nas palavras, mas na ação", afirmou, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Ele ressaltou que o governo se pauta pelo diálogo e pela responsabilidade social e, neste tópico, destacou que a distribuição de lucros do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) fará com que a remuneração do fundo fique acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pela primeira vez em 11 anos. "Tenho muito orgulho de ocupar a presidência, menos pelo cargo, mas mais pelo que conseguimos produzir nesses 13 meses de governo", acrescentou.

Temer destacou a queda da inflação em seu período no governo e também a redução da taxa Selic, que, ressaltou, caminha para encerrar o ano em 7,5% ao ano. "Hoje, precisamos até tomar cuidado, porque a inflação daqui a pouco zera. Estamos caminhando a passos rápidos para que o crédito seja mais barato no nosso País", acrescentou.

O presidente chamou a atenção sobre a modernização das leis trabalhistas e disse que o governo está ajustando toda a legislação às demandas do século 21. "A cada dia praticamos um ato", afirmou. "O resultado das medida é colocarmos os brasileiros sem animosidade entre si."