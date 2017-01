Em Pelotas, promessa é de "continuidade com renovação"

Sul do Estado

Empossada ontem, a primeira mulher a administrar Pelotas, principal cidade da zona sul do Estado, terá o desafio de enfrentar a crise que afeta os municípios mantendo os salários em dia, garantindo reposição de pelos menos as perdas inflacionárias e, ao mesmo tempo, tocar iniciativas nas áreas de segurança, saúde e educação. Paula Mascarenhas (PSDB), que era vice do ex-prefeito Eduardo Leite, também tucano, foi eleita no primeiro turno com 59,8% dos votos e diz saber que o início do governo não será nada fácil.



– O ano de 2017 vai ser muito difícil para os municípios. Vamos enfrentá-lo com responsabilidade fiscal, fator que nos moveu sempre, e com austeridade – diz Paula, que ao mesmo tempo promete esforço para entregar melhores serviços à população.

Além de saúde, educação e segurança, o desenvolvimento rural deve receber um olhar especial da prefeita, que pretende licitar o serviço de transporte coletivo no interior do município. Em meio à queda da arrecadação nos municípios, a intenção é formatar bons projetos para garantir recursos a serem aplicados nas iniciativas.Apesar de a eleição de Paula representar uma continuidade, a prefeita garante que sua gestão terá avanços em relação ao antecessor:

– Na educação, privilegiamos a educação infantil. Agora, devemos partir para a requalificação de escolas de Ensino Fundamental. Na saúde, temos o desafio da segunda UPA do município. Vamos criar a Secretaria da Segurança Pública, inovar nessa área – exemplificou a prefeita.

O discurso de posse no início da noite no Largo Edmar Fetter, do Mercado Central, teve um tom mais emocional. Paula lembrou da infância, da adolescência e das caminhadas que fazia pelas ruas de Pelotas, os locais onde estudou, morou e como conheceu pessoas importantes em sua trajetória.Ao passar o comando, Leite ressaltou que Paula foi sua parceira nas iniciativas muitas vezes polêmicas, como escolher cortar recursos para eventos, a exemplo do Carnaval, para colocar verbas em áreas mais prioritárias, como a saúde.– Tenho absoluta confiança de que a nossa cidade estará nas melhores mãos nos próximos quatro anos – disse o agora ex-prefeito.