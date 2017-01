O primeiro round na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Cerimônia de posse

Passou longe de mera formalidade burocrática a cerimônia de posse dos 36 vereadores eleitos para a 17ª legislatura da Câmara de Porto Alegre. Parte da liturgia, a eleição da mesa diretora do parlamento terminou com os ânimos à flor da pele e se transformou em uma amostra de como deve ser a disputa entre as bancadas de situação e o bloco oposicionista composto por PT e PSOL.

Amparada em decisão judicial, a oposição tentava impedir que a maioria alijasse o bloco da composição da mesa diretora, o que poderia ferir a regra da proporcionalidade de ocupação de espaços na Câmara. Um mandado de segurança garantiria ao PT e ao PSOL um cargo na mesa diretora e uma presidência e uma vice-presidência nas comissões permanentes, mas uma manobra frustrou o objetivo.

O vereador Professor Alex Fraga (PSOL) foi indicado pelo bloco de oposição para disputar todas as vagas na mesa diretora. Mas foi derrotado nas eleições à presidência, 1ª e 2ª vice-presidências, 1º e 2º secretários, sempre recebendo apenas sete votos — quatro da bancada do PT e três do PSOL. Esperava-se então que, na escolha do 3º secretário, Fraga fosse eleito para respeitar a decisão judicial. O presidente eleito da Câmara, Cássio Trogildo (PTB), indeferiu então a candidatura de Thiago Duarte (DEM) e apenas o nome de Fraga foi à votação. O parlamentar do PSOL, porém, recebeu apenas oito votos favoráveis — um deles do próprio Trogildo, alvo da ação oposicionista. Mas foram 27 contrários e uma abstenção. E o cargo foi considerado vago. Trogildo anunciou nova eleição para o posto na primeira sessão da legislatura, em fevereiro.

Revoltados com a manobra, parlamentares da oposição protestavam. Com o dedo em riste, a vereadora Sofia Cavedon (PT) chamava Trogildo de "golpista" e classificava a situação como "vergonha".

A oposição ainda vai avaliar como reagir ao desfecho das votações.

Mesa diretora

Presidente — Cassio Trogildo (PTB)

1º Vice-presidente — Valter Nagelstein (PMDB)

2º Vice-presidente — Cláudio Janta (SD)

1º Secretário — Mauro Pinheiro (Rede)

2º Secretário — João Carlos Nedel (PP)

3º Secretário — Cargo vago