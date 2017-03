Eleitores de seis municípios gaúchos vão às urnas neste domingo

Novos prefeitos

Eleitores de seis municípios voltam às urnas neste domingo para escolher seus novos prefeitos. Devido à chuva que atinge o Estado desde a madrugada, o movimento tem sido menor no início da manhã. As zonas foram abertas às 8h e funcionarão até as 17h.



Conhecidas como eleições suplementares, as votações ocorrem em Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul, onde os vencedores do pleito no ano passado tiveram as candidaturas rejeitadas pela Justiça Eleitoral.

O TRE espera que a apuração dos votos esteja concluída até as 19h. As diplomações dos novos eleitos estão marcadas para 7 de abril. Até lá, os presidentes das Câmaras de Vereadores seguem interinamente no comando das prefeituras.



Para justificar



À exceção dos seis municípios onde haverá nova eleição, os cartórios eleitorais das demais cidades do Estado estarão fechados. Por isso, o eleitor que não conseguir votar no domingo pode justificar a ausência em uma das outras cinco cidades onde ocorrerá votação. A partir de segunda-feira, o cidadão pode preencher a justificativa no site do TRE-RS (tre-rs.jus.br), em qualquer cartório eleitoral ou em uma central de atendimento ao eleitor.



