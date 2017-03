Em Gravataí, campanha para nova eleição à prefeitura no domingo revive clima de tensão

Eleições suplementares

Dois pintores retocavam o azul-amarelo do edifício da prefeitura de Gravataí na última terça-feira, como se preparassem o prédio para o novo prefeito que está por vir. Neste domingo, o município da Região Metropolitana deve finalmente definir quem o comandará pelos próximos quatro anos.

Trata-se da maior cidade do Rio Grande do Sul entre as que terão nova eleição. Os 199.891 eleitores votarão mais uma vez após o resultado do processo anterior, no qual venceu o ex-prefeito Daniel Bordignon (PDT), ser considerado inválido. E a nova chance de chefiar a prefeitura com o terceiro maior PIB do Estado reinstalou em Gravataí o clima tenso típico de campanha acirrada.

— O povo está chateado. Na última eleição, todos foram liberados para concorrer. No final, virou briga jurídica e quem fez mais votos não pôde assumir — queixa-se o taxista Ricardo Bristot, 34 anos.



— Ele (Bordignon) não deveria nem ter concorrido para não ter essa nova eleição. É uma perda de tempo e um gasto de dinheiro público — rebate o empresário Marcos Luciano Möller, 46 anos.

Mesmo com a candidatura indeferida, o ex-prefeito acompanha de perto a campanha e constantemente aparece ao lado da mulher, Rosane Bordignon (PDT), que concorre em seu lugar.

A proximidade fez com que opositores argumentassem que se trata de tentativa de confundir o eleitor para transferir votos, e a Justiça Eleitoral da cidade considerou propaganda irregular o material no qual ele aparece.

Além da denúncia, o ambiente nervoso também se demonstrou em um suposto atentado. Na segunda-feira, o comitê de campanha de Anabel Lorenzi (PSB) amanheceu com parte da vidraça estilhaçada, e a Brigada Militar (BM) encontrou um projétil no local.

Além das candidatas, também aparece entre os concorrentes com maior chance o ex-prefeito Marco Alba (PMDB), segundo colocado nas eleições de outubro e autor do pedido de indeferimento da candidatura de Bordignon.

O comerciante Luiz Alberto Jardim, 65 anos, resume o desejo dos gravataienses para o fim da disputa:

— Estamos "loucos" que se defina de uma vez. É uma situação muito confusa.