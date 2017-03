Em São Vendelino, nova disputa pela prefeitura será decidida voto a voto

Eleições suplementares

A convocação de novas eleições chacoalhou São Vendelino, município de 2,1 mil moradores, no Vale do Caí, desacostumado a novidade de tamanho impacto. Tipicamente interiorana, a cidade vive a mesma realidade de Gravataí, mas encontra-se no extremo oposto: é a menor entre as seis que vão realizar novo pleito no domingo no Rio Grande do Sul.

Os são-vendelinenses surpreenderam-se com a notícia de que o ex-prefeito por três mandatos, Régis Fritzen (PMDB), não poderia assumir em razão de condenação por improbidade administrativa. Agora, têm de escolher entre a professora Caren Dalcim (PMDB) e o empresário Evandro Schneider (PTB), derrotado nas urnas em 2016.

— As pessoas ficaram revoltadas, e a culpa é da Justiça Eleitoral, que deveria definir antes se o candidato poderia ou não concorrer. Aí, acabaria a história — opina o comerciante Dirceo José Sganderla, 59 anos.

Em outubro, Schneider teve 62 votos a menos que o adversário. Na cidade com apenas 2,3 mil eleitores — é comum haver mais votantes do que moradores em municípios pequenos, porque muitos que se mudam não transferem o título —, a disputa ocorre voto a voto. Foi nesse cenário que a transferência dos títulos de 162 eleitores para São Vendelino, entre a votação passada e fevereiro, provocou revolta no PMDB. O partido entrou com recurso pedindo o indeferimento das migrações que, argumentava a sigla, teriam sido arquitetadas pelo PTB. Somente três transferências foram revertidas.

A situação inusitada se resolve no domingo, e a comerciante Michele Machado, 36 anos, só espera que o maior beneficiado seja o município:

— É constrangedor para ambos os lados, mas, se é necessário, que se volte às urnas. E que vença o melhor.