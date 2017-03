No domingo, 247 mil gaúchos voltam às urnas para eleger prefeitos em seis municípios

Eleições suplementares

Cinco meses depois das eleições municipais, mais de 247 mil eleitores do Rio Grande do Sul retornam às urnas no próximo domingo para, enfim, definir o novo prefeito de suas cidades. Conhecidas como eleições suplementares, as votações ocorrem nos seis municípios onde os vencedores do pleito no ano passado tiveram as candidaturas rejeitadas pela Justiça Eleitoral.

Leia mais:

Em Gravataí, campanha para nova eleição à prefeitura no domingo revive clima de tensão

Em São Vendelino, nova disputa pela prefeitura será decidida voto a voto



Ao custo de R$ 350 mil aos cofres públicos, o pleito fora de época recoloca Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul em clima de campanha enquanto a imensa maioria dos municípios brasileiros já completa os primeiros meses de nova gestão. Em todo o país, a eleição extemporânea ocorrerá em 23 municípios — os seis do Estado somam o maior grupo por unidade da federação.

Disputa mais movimentada ocorre em Gravataí, cidade com o terceiro maior PIB do Estado, que tem seis concorrentes Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Calendário mais curto acumulou julgamentos

Na avaliação da Justiça Eleitoral, o calendário de campanha menor, que começou a valer no ano passado, abriu brecha para políticos que poderiam ser questionados e provocou sobrecarga de análises.

Assim, muitos apareciam nas urnas sem que houvesse decisão final sobre validade da candidatura.

— Antes, o processo eleitoral durava 90 dias. Hoje, dura 45. Nesse período, tem de se verificar os registros e as condições de elegibilidade e julgar as candidaturas em três instâncias. Essa mudança na lei, definida pelo Congresso, provocou um cenário no qual, no dia da eleição, ainda há muitas candidaturas sub judice — observa o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RS), Rogério Vargas.

No domingo, a votação ocorre como em eleição normal, com as zonas abertas entre as 8h e as 17h. O TRE espera que a apuração dos votos esteja concluída até as 19h. As diplomações dos novos eleitos estão marcadas para 7 de abril. Até lá, os presidentes das Câmaras de Vereadores seguem interinamente no comando das prefeituras.

Para justificar



À exceção dos seis municípios onde haverá nova eleição, os cartórios eleitorais das demais cidades do Estado estarão fechados. Por isso, o eleitor que não conseguir votar no domingo pode justificar a ausência em uma das outras cinco cidades onde ocorrerá votação. A partir de segunda-feira, o cidadão pode preencher a justificativa no site do TRE-RS (tre-rs.jus.br), em qualquer cartório eleitoral ou em uma central de atendimento ao eleitor.