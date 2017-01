Operação PhD: investigado orienta bolsistas a devolver parte do dinheiro

Fraude em universidade

Ao longo da investigação que resultou na Operação PhD, deflagrada em 9 de dezembro, a Polícia Federal (PF) interceptou, com autorização judicial, telefonemas e troca de e-mails entre os investigados. Assim, identificou fluxo de troca de favores e de dinheiro para benefício próprio dos suspeitos.



Ricardo Burg Ceccim, um dos coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGCol) da Escola de Enfermagem da UFRGS e coordenador do projeto EducaSaúde, trata por e-mail com o também investigado Maurício Moraes (médico, professor assistente na Universidade Católica de Pelotas e médico técnico administrativo da Universidade Federal de Pelotas), sobre suposto retorno de valores de bolsas de estudo e sobre renovação do benefício.



30 de junho

De: Ricardo Ceccim

Para: Maurício Moraes

"Maurício, essas duas bolsas são antigas, vc precisa assinar o que corresponde ao último relatório, entregando esse relatório serão depositadas as últimas bolsas de cada um. temos uma certa pressa. (...) o depósito é na cota de pesquisa do EducaSaúde, penso que a mesma de sempre, mas informo novamente (fornece dados da conta, em nome dele próprio, para que o depósito por parte do bolsista seja feito). se topas, como já tinhas ofertado antes, eu gostaria de abrir nova inclusão nos mesmos termos para mais um semestre (2016/2). te agradeço muito. grato, ricardo."



10 de agosto

De: Ricardo Ceccim

Para: Maurício Moraes



"Oi Maurício

1) Vc recebeu as 2 bolsas pendentes? repassou para alguma conta?

2) Já recebeu algo da nova inscrição como bolsista (será o último período)"

11 de agosto

De: Maurício Moraes

Para: Ricardo Ceccim



"Oi Ricardo. Curtindo a Itália? Espero que sim.

Em resposta:

1) recebi as bolsas dias 15 de julho e encaminhei no dia 18 de julho para a conta habitual (segue comprovante em anexo para verificares a conta)

2) Assinei os papéis e encaminhei para o Luciano das novas bolsas, mas não recebi nenhuma bolsa deste período novo"



25 de setembro

De: Maurício Moraes

Para: Ricardo Ceccim e um funcionário do EducaSaúde



"Prezados: transferência realizada em duas parcelas, uma de 6.000 e outra de 4.400. Aguardo comprovação de recebimento. Abs. Maurício."

EVENTO NA ESPANHA

Conforme a investigação, nas conversas a seguir, Ceccim trata por e-mail com participantes de um simpósio ocorrido na Espanha sobre a tentativa de ressarcir despesas do grupo com valores oriundos de diárias pagas por um dos programas gerenciados por ele, o EducaSaúde. Segundo a PF, Ceccim precisava que as pessoas aprovassem o pedido de diárias para que, caso fosse aceito e depositado em suas contas, devolvessem à conta do EducaSaúde.



27 de junho

De: Ricardo Ceccim

Para: grupo de participantes de simpósio na Espanha



"Prezados, fiz o pagamento da minha inscrição e enviei a lista de pessoas que minha universidade vai financiar. os trâmites de pagamentos são muito burocráticos, por isso, paguei a minha inscrição com meu cartão de crédito, sem mais esperar. Entretanto, confirmo que todos que estão na minha lista serão financiados com inscrição e passagem."



8 de julho

De: Ricardo Ceccim

Para: um participante específico de simpósio na Espanha



"O congresso é de 5 a 7 de setembro, você pode pedir dois dias antes para ir e dois dias depois para voltar. Se quiser voltar no domingo, dia 11/09, me avise que tenho de providenciar um convite de alguém de lá para os dias 8 e 9/9 e, assim, justificar a passagem com data posterior. A UFRGS topou pagar a passagem e a inscrição, mas sem diárias. Ricardo."



22 de setembro

De: Ricardo Ceccim

Para: grupo de participantes de simpósio na Espanha



"Pessoal, as passagens e/ou inscrições de cada um de vcs foi feita diretamente com recursos do EducaSaúde ou diretamente de meu cartão de crédito pessoal. O que saiu do EducaSaúde comprova-se com os tickets de embarque. O que gastei do meu cartão tinha a expectativa do ressarcimento, mas o Luciano (funcionário do EducaSaúde) não tem encontrado nenhuma forma de fazer isso, porque as rubricas de recursos em passagens internacionais e de inscrição em eventos estão, ambas, sem saldo. Somente serão recompostas quando entrarem as parcelas em aberto do Ministério da Saúde (com este governo!). Assim, ontem ele me sugeriu que podemos "tentar" a rubrica diárias. Como as viagens de todos vocês foram sem diárias, poderíamos tentar colocar agora. Peço que respondam a ele quem aceita ser incluído no pedido de diárias e, caso seja aceito (caso recebam), repassar para uma conta do EducaSaúde. Se os recursos que entrarem pagarem o gasto, assunto encerrado. Se faltar, sigo pensando uma forma. Se sobrar, fica na conta para situações semelhantes vindouras. Grato, Ricardo."



PLANILHA

E-mail de 2006 com planilhas sobre valores que bolsistas recebem e quanto devem devolver. Os interlocutores são Ceccim e um funcionário do EducaSaúde.



PEDIDO PARA RECEBER BOLSA INTEGRAL

Em janeiro de 2008, bolsista pede a Ceccim, por e-mail, para não precisar devolver valores de uma bolsa.



"Ricardo, olha só, queria te fazer um pedido. Como tu sabe, tive que vender o carro para pagar só contas atrasadas desde 2006 e que estavam botando em risco a compra da minha casa. Diante disto quero te pedir para a bolsa de janeiro ser integral (sem devolução dos 800,00). Só janeiro, tá??!! Em fevereiro e março fico apenas com a bolsa da FMRS e devolvo toda a bolsa da Faurgs, ok??!! Diz que sim, diz que sim, diz que sim...o resto do ano a gente conversa no resto do ano...Um abração e nos falamos."



CONTRAPONTOS

- O que diz Karla Sampaio, advogada de Ricardo Burg Ceccim:

"Sobre as devoluções de algumas bolsas, isso acontecia eventualmente. Em apenas um dos projetos havia a participação de mais de quatro mil pessoas. Como as verbas eram previstas com muita antecedência devido à burocracia dos editais, alguns problemas pontuais surgiam no decorrer das atividades, e as soluções se davam apenas com verbas extras (não previstas), mas imprescindíveis para viabilidade dos projetos. Ricardo Ceccim tinha muitos orientandos. Os alunos que eventualmente devolviam parte dos valores eram mais próximos, engajados na filosofia da saúde coletiva. Foi o caso do Maurício Moraes (de Pelotas). Os valores sempre retornaram aos projetos, para viabilizá-los. Nunca houve recebimento de valores por quem não tenha efetivamente participado de algum projeto.



Quanto ao congresso da Espanha, lá foram feitas conferências, mesas temáticas, oficinas e apresentação de mais de 1,5 mil trabalhos científicos. Os pesquisadores do EducaSaúde foram inscritos como autores e apresentaram trabalhos submetidos previamente para o Congresso. Todo congresso científico/acadêmico é assim, daí o motivo das diárias."



- O que diz o médico e professor Maurício Moraes, servidor da UFPel:

Por meio da assessoria de comunicação da UFPel, informou que preferia não se manifestar.