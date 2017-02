Polícia faz buscas em empresas suspeitas de estarem com bombas de drenagem da prefeitura

Porto Alegre

Uma nova fase da Operação Tormenta, que verifica irregularidades em empresas terceirizadas do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), foi desencadeada na manhã desta quarta-feira.

A Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública e Ordem Tributária (Deat) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) está fazendo buscas em duas empresas no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. O foco dos policiais é flagrar duas bombas e dois motores do município que deveriam estar operando em Casas de Bombas, mas estão no pátio das empresas.

As Casas de Bombas fazem parte do sistema de drenagem da Capital e seu perfeito funcionamento contribui para amenizar alagamentos causados por temporais. A operação tem por base investigações abertas a partir de reportagem de Zero Hora, veiculada em julho do ano passado. A série "Dinheiro pelo Bueiro" apontou que empresas terceirizadas recebiam do DEP por serviços não executados.

A investigação da Deat detectou que uma das empresas, a REF Manutenção e Locação, teria feito serviços em sobreposição com outra empresa, a Imbil. Segundo depoimentos, isso ocorreria por ordem de gestores do DEP. A suspeita é de que tenham recebido pagamentos em duplicidade, ou seja, ambas pagas pelos mesmos serviços.

Em meio a confusão de serviços, duas bombas e dois motores teriam ficado sob guarda de uma das empresas, a REF. Sem lugar para guardar, ela teria repassado os bens públicos para uma terceira empresa guardar. Esta empresa será formalizada como fiel depositária do equipamento, com base em ordem judicial, até que a situação seja esclarecida.

A reportagem "Dinheiro pelo Bueiro" mostrou problemas na limpeza de bueiros. A empresa que fazia o serviço cobrava por equipamentos que não existem nas ruas. A partir da matéria, apurações internas do DEP detectaram problemas na prestação de serviços em outros 15 contratos. Entre eles, os contratos com a REF e a Imbil.