Dois dos responsabilizados por calotes ao Badesul seguem na direção do banco

Sindicância

Dos 23 responsabilizados pelos calotes de R$ 157 milhões sofridos pelo Badesul, após uma sindicância coordenada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) apurar o caso, dois continuam ocupando cargos de indicação política na atual gestão.

Pery Sprerotto, vice-presidente do banco de fomento, e Luiz Alberto Bairros, presidente do conselho fiscal, foram inscritos entre os responsáveis pelos contratos de financiamento assinados com a Wind Power Energy e a Iesa Óleo e Gás. Juntas, elas tomaram R$ 90 milhões (valores da época) em empréstimos junto ao Badesul, controlado pelo governo estadual e irrigado por recursos públicos. As duas empresas não pagaram as prestações e entraram em recuperação judicial pouco tempo após a concessão dos financiamentos. Como apresentaram garantias frágeis, o banco gaúcho ficou sem condições de reaver o prejuízo até o momento. No caso da Wind Power, que recebeu R$ 50 milhões, sequer chegou a ser feito qualquer investimento na planta de Guaíba, onde a promessa era construir uma fábrica de geradores de energia eólica.

Na época da assinatura dos contratos, no governo Tarso Genro, Sperotto ocupava o mesmo cargo de vice-presidente do Badesul. Bairros era diretor Administrativo. Eles são os únicos que permanecem em cargos de indicação do controlador — o governo estadual — na gestão de José Ivo Sartori.

Os outros 21 responsabilizados são servidores de carreira, admitidos pelo regime CLT, ou dirigentes que já deixaram o banco. A investigação se concentrou em três contratos que, somados, geraram o prejuízo de R$ 157 milhões em valores atualizados.

A atual direção do Badesul enviou cópia integral do relatório da sindicância da PGE, com cerca de 10 mil páginas, para a Casa Civil. O núcleo do Palácio Piratini, como controlador do banco, deverá se manifestar sobre as situações de Sperotto e Bairros: se a responsabilização deve determinar suas saídas ou se o entendimento é de que podem permanecer nos cargos.

Sperotto é ligado ao PDT e Bairros ao PSB. Na terça-feira, procurada por ZH, a Casa Civil afirmou que ainda não tinha recebido a documentação para análise.

— Os projetos eram pré-aprovados antes mesmo da análise de risco, que era pró-forma. No caso da Iesa, ela foi extremamente superficial — explicou a procuradora Adriana Krieger, coordenadora da sindicância, apontando que critérios bancários foram flexibilizados para facilitar a liberação de crédito entre 2011 e 2014.

Depois de identificar 23 responsáveis, a PGE deverá ingressar na Justiça com ações de improbidade administrativa. Em alguns casos, haverá pedido cautelar de indisponibilidade de bens.

Contrapontos

ZH procurou Pery Sperotto e Luiz Alberto Bairros via assessoria de imprensa do Badesul. Eles foram avisados do contato, mas não retornaram a ligação para se manifestar.