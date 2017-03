Faculdade Gaúcha é nova iniciativa de ex-dirigente do Grupo Facinepe condenado por falsificar diplomas

Faculdade sob suspeita

Faustino da Rosa Júnior, ex-CEO do Facinepe, é dono da faculdade que adquirida pelo grupo no ano passado Foto: Divulgação / Facinepe

O advogado Faustino da Rosa Junior, ex-presidente do Grupo Educacional Facinepe/Inepe, sob investigação do Ministério da Educação (MEC) por suspeitas de irregularidades, é sócio-administrador da Unitec Faculdade Ltda, com nome fantasia de Faculdade Gaúcha (FG).

Zero Hora apurou que o grupo Facinepe comprou a FG no começo de 2016. A informação de que Faustino é sócio-administrador da FG consta no registro do CNPJ no site da Receita Federal, com endereço no escritório de advocacia dele na Avenida Carlos Gomes, na Capital.

Conforme dados do MEC, a FG foi credenciada em maio de 2014, com validade de três anos em nome da Unitec Faculdade Ltda, com sede na Rua Pinto Bandeira, em Porto Alegre. Além do credenciamento, a FG foi autorizada a oferecer dois cursos de graduação presenciais — Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Processos Gerenciais.



Antes de fechar as portas, a faculdade funcionou por cerca de dois anos no Centro de Porto Alegre.

No site do MEC, o nome de Faustino aparece como coordenador de dezenas de cursos de pós-graduação da FG, entre eles, especialização em cardiologia, em cirurgia da face, em geologia ambiental e em robótica educacional.

Em agosto, a FG anunciou um vestibular "social". O preço da inscrição era um quilo de alimento não perecível, a ser doado para um lar de idosos na Capital. Não houve concurso por falta de interessados. O único candidato foi um empregado do próprio Facinepe que lançou seu nome como forma de testar o sistema de inscrição pela internet.



Hoje, a FG não tem alunos matriculados e busca autorização junto ao MEC para oferta de curso de graduação de educação a distância. O objetivo seria oferecer cursos de graduação e pós-graduação em substituição à Faculdade Centro Sul do Paraná (Facspar), que está com credenciamento vencido no MEC, e também pelo fato de outras duas faculdades do grupo (Inepe e a Facinepe) não serem credenciadas pelo ministério.

MUDANÇA DE COMANDO



A Faculdade Gaúcha

- Criada em 2011 pelo Centro Educacional Unitec, a Faculdade Gaúcha (FG) funcionava em prédio na Rua Pinto Bandeira, no centro de Porto Alegre.

- Em maio de 2014, após três anos de tramitação de pedidos no Ministério da Educação (MEC), a FG ganhou credenciamento — válido até maio de 2017 —, e autorização para oferecer dois cursos de graduação (Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Processos Gerenciais). Dois anos depois do começo das aulas, a FG fechou as portas.

- No começo de 2016, o Grupo Facinepe/Inepe comprou a FG, tendo como sócio-administrador Faustino da Rosa Junior, como consta no site da Receita Federal. A FG não tem alunos, mas busca autorização de cursos de graduação na modalidade de educação a distância e oferece 262 cursos de pós-graduação na sede do Grupo Facinepe, na Avenida Bento Gonçalves, na Capital.

CONTRAPONTOS



O que diz o Grupo Facinepe

Zero Hora enviou e-mails sobre o assunto para a assessoria de imprensa do Grupo Facinepe e recebeu como resposta que a empresa "não responde mais pelo senhor Faustino da Rosa Júnior" e que "qualquer questionamento a respeito dele, deve ser tratado diretamente com a sua assessoria jurídica".

O que diz Faustino da Rosa Junior

ZH remeteu e-mail para o advogado Jorge Sobbe, defensor de Faustino, mas não obteve retorno. A reportagem também ligou três vezes para a antiga direção da Unitec, que não retornou às chamadas.