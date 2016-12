Abbas: palestinos retomam negociações se Israel cessar colonização

Ramallah

O presidente palestino, Mahmud Abbas, disse nesta quarta-feira que está disposto a retomar as negociações de paz caso o governo israelense cesse a colonização nos Territórios ocupados.

"No minuto em que o governo israelense aceitar suspender todas as suas atividades de colonização (...) a direção palestina estará pronta para retomar as negociações", declarou Abbas após o discurso do secretário americano de Estado, John Kerry, no qual afirma que a colonização coloca em risco a solução de dois Estados, a única capaz de obter a paz.

na-sy/mjs/lr