Alemães propõem centro contra a desinformação para combater notícias falsas

Servidores do Ministério do Interior da Alemanha propõem uma unidade especial do governo focada em combater notícias falsas no período que antecede as eleições no país. A criação de um "centro anti-desinformação" é sugerida em um documento divulgado pelo site alemão Spiegel. Nele, os alemães destacam que "a ação deve ser tomada muito rapidamente". As informações são da BBC.

O documento pede uma campanha de informações dirigida às minorias de origem russa e turca na Alemanha, que consideram especialmente vulneráveis a notícias falsas. Os políticos liberais temem que os nacionalistas — entre eles o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) — e ativistas pró-Kremlin estejam recebendo recrutas com facilidade nas mídias sociais.

O medo do impacto das "notícias fakes" ganha força com acontecimentos recentes. Segundo a reportagem da BBC, o governo americano acredita que notícias falsas enviadas via Facebook, Google e Twitter ajudaram Donald Trump a ganhar a eleição presidencial de novembro.

Por outro lado, profissionais de Tecnologia de Informação na Alemanha temem que iniciativas desse tipo podem ameaçar a liberdade de expressão.



