Aplicativo português acende velas a santos à distância

Lisboa

O aplicativo português Candla, criado por dois jovens católicos, permite aos usuários acenderem velas com seus smartphones, sem ter de ir à igreja.

Em um clique, os fiéis podem escolher o lugar, o dia e o santo e acender a vela à distância, escolhendo sua localização em um castiçal eletrônico.

Por 99 centavos de euro, a vela se acende automaticamente, sem intervenção dos padres das 14 igrejas associadas em Lisboa, capital de um país onde 80% da população se declara católica.

"É o primeiro aplicativo deste tipo patenteado", afirma à AFP João Pessoa e Costa, de 30 anos, um dos seus inventores.

"O Candla foi feito para as pessoas no exterior que querem se aproximar da sua igreja e para os que não podem se deslocar por razões físicas ou profissionais", acrescentou.

Lançado em agosto passado, o aplicativo já conta com 10.000 usuários. "Mais de 15.000 velas são acesas todos os meses", afirma seu criador, que tem planos de expansão para 2017.

"Lançaremos o aplicativo em janeiro no norte de Portugal, em Braga e Porto, depois em Roma e em Madri, e no segundo semestre no Brasil", disse.

str-bh/jor/db/lr