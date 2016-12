Avião pousa em Malta após ser sequestrado com 118 pessoas a bordo

Europa

O avião que viajava entre duas cidades da Líbia com 118 pessoas a bordo pousou no aeroporto de Malta após ter sido sequestrado, nesta sexta-feira. De acordo com o jornal Times of Malta, a aeronave se deslocava de Sabha a Trípoli e teve o trajeto desviado por dois sequestradores. Pelo menos um deles teria ameaçado explodir o avião com uma granada.

O governo de Malta confirma que 111 pessoas passageiros viajavam a bordo do Airbus 320 — incluindo sete membros da tripulação. São 82 homens, 28 mulheres e uma criança. A aeronave pertence à companhia líbia Afriqiyah Airways.

"As operações estão sendo coordenadas pelos serviços de segurança", afirmou o primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat, por meio do Twitter.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, havia anunciado que foi alertado do "possível sequestro" de um avião líbio. A aeronave foi redirecionada para a ilha mediterrânea.



"Fui informado de uma possível situação de sequestro de um voo doméstico da #Libia redirecionado para #Malta. Operações de segurança e emergência em andamento, por -JM", escreveu Joseph Muscat em sua conta oficial.

Mergulhada na violência, a Líbia permanece em um impasse político há cinco anos, após a queda de Muammar Kadhafi, em 2011.